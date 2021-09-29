Маліновський і Ракицький здобули перемоги в Лізі чемпіонів, Ярослав зробив асисти (відео)

У Лізі чемпіонів 2021/22 проходять матчі 2-го туру.

У середу, 29 вересня, в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проходять матчі другого туру, зокрема, "Аталанта", яка днями дала бій "Інтеру" в Серії А, приймала швейцарський "Янг Бойз". Зустріч, що проходила в Бергамо, на стадіоні "Аталанта", завершилася з рахунком 1:0.

Перемогу бергамаскам приніс точний постріл Маттео Пессіни в другому таймі. На 68-й хвилині поєдинку 24-річний італієць вдало замкнув простріл Дувана Сапати з лівого флангу. Відзначимо, з перших хвилин на полі в складі "Аталанти" грав українець Руслан Маліновський, який взяв участь в незарахованому голі команди. Руслан був замінений на 75-й хвилині, а замість нього на полі з’явився Луїс Мурʼєль.

Крім того, "Зеніт" на "Газпром Арені" в Санкт-Петербурзі розгромив шведський Мальме. Підсумковий рахунок — 4:0. За пітерців забивали Клаудиньо, Далер Кузяєв, Олексій Сутормін і Вендел. Український захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький зіграв весь матч і віддав гольову передачу при другому и третьому взятті воріт.

"Телеграф" нагадує, що в минулому турі ЛЧ "Аталанта" зіграла внічию з "Вільярреалом" (2:2), а "Зеніт" в гостях програв "Челсі" (1:0).