Боєць ММА вирубив суперника забороненим ударом на турнірі UFC (відео)

У ніч на неділю, 3 жовтня (час київський), в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся великий вечір професійних єдиноборств UFC Vegas 38. Як і в випадку з жовтневим шоу від Bellator скандалу уникнути не вдалося.

У спів-головному поєдинку вечора в октагон вийшли американські середньоваговики Кайл Докос і Кевін Холланд. Докос в першому раунді зумів "задушити" опонента, однак перед задушливим прийомом суперники сильно зіткнулися головами, а Холланд опинився у важкому нокдауні. У підсумку судді поєдинку оголосили бій таким, що не відбувся. До слова, удари головою в UFC заборонені.

Відео зіткнення головами в бою Кайл Докос — Кевін Холланд:

