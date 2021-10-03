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Боєць ММА вирубив суперника забороненим ударом на турнірі UFC (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Кайл Докос — Кевін Холланд Новина оновлена 03 жовтня 2021, 11:58
Кайл Докос — Кевін Холланд

На шоу UFC Vegas 38 спів-головний бій був визнаний таким, що не відбувся.

У ніч на неділю, 3 жовтня (час київський), в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся великий вечір професійних єдиноборств UFC Vegas 38. Як і в випадку з жовтневим шоу від Bellator скандалу уникнути не вдалося.

У спів-головному поєдинку вечора в октагон вийшли американські середньоваговики Кайл Докос і Кевін Холланд. Докос в першому раунді зумів "задушити" опонента, однак перед задушливим прийомом суперники сильно зіткнулися головами, а Холланд опинився у важкому нокдауні. У підсумку судді поєдинку оголосили бій таким, що не відбувся. До слова, удари головою в UFC заборонені.

Відео зіткнення головами в бою Кайл Докос — Кевін Холланд:

Докос має на своєму рахунку 10 перемог при 2 поразках, Холланд, в свою чергу, може похвалитися 21 перемогою при 7 поразках.

Відзначимо, в головному бою шоу 37-річний Тіагу Сантос рішенням суддів переміг Джоні Уокера.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боєць змішаного стилю Ігор Потеря видовищним нокаутом переміг поляка Лукаша Судольські на турнірі Дани Уайта і отримав контракт з UFC.

Теги:
#Змішані єдиноборства #UFC
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