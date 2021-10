Боец ММА вырубил соперника запрещенным ударом на турнире UFC (видео)

В ночь на воскресенье, 3 октября (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессиональных единоборств UFC Vegas 38. Как и в случае с октябрьским шоу от Bellator скандала избежать не удалось.

В со-главном поединке вечера в октагон вышли американские средневесы Кайл Докос и Кевин Холланд. Докос в первом раунде сумел "задушить" оппонента, однако перед удушающим приемом соперники сильно столкнулись головами, а Холланд оказался в тяжелом нокдауне. В итоге судьи поединка объявили бой несостоявшимся. К слову, удары головой в UFC запрещены.

Видео столкновения головами в бою Кайл Докос — Кевин Холланд:

UFC Vegas38 results

Kyle Daukaus vs. Kevin Holland ends in a no contest (accidental clash of heads) #UFCCVegas38 pic.twitter.com/pYZhPoGKrb