Укр

Боец ММА вырубил соперника запрещенным ударом на турнире UFC (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Кайл Докос - Кевин Холланд Новость обновлена 03 октября 2021, 11:58
Кайл Докос - Кевин Холланд

На шоу UFC Vegas 38 со-главный бой был признан несостоявшимся.

В ночь на воскресенье, 3 октября (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессиональных единоборств UFC Vegas 38. Как и в случае с октябрьским шоу от Bellator скандала избежать не удалось.

В со-главном поединке вечера в октагон вышли американские средневесы Кайл Докос и Кевин Холланд. Докос в первом раунде сумел "задушить" оппонента, однако перед удушающим приемом соперники сильно столкнулись головами, а Холланд оказался в тяжелом нокдауне. В итоге судьи поединка объявили бой несостоявшимся. К слову, удары головой в UFC запрещены.

Видео столкновения головами в бою Кайл Докос — Кевин Холланд:

Докос имеет на своем счету 10 побед при 2 поражениях, Холланд, в свою очередь, может похвастаться 21 победой при 7 поражениях.

Отметим, в главном бою шоу 37-летний Тиагу Сантос решением судей победил Джонни Уокера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боец смешанного стиля Игорь Потеря зрелищным нокаутом победил поляка Лукаша Судольски на турнире Даны Уайта и получил контракт с UFC.

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#Смешанные единоборства #UFC
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