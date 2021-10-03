Боец ММА вырубил соперника запрещенным ударом на турнире UFC (видео)
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На шоу UFC Vegas 38 со-главный бой был признан несостоявшимся.
В ночь на воскресенье, 3 октября (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессиональных единоборств UFC Vegas 38. Как и в случае с октябрьским шоу от Bellator скандала избежать не удалось.
В со-главном поединке вечера в октагон вышли американские средневесы Кайл Докос и Кевин Холланд. Докос в первом раунде сумел "задушить" оппонента, однако перед удушающим приемом соперники сильно столкнулись головами, а Холланд оказался в тяжелом нокдауне. В итоге судьи поединка объявили бой несостоявшимся. К слову, удары головой в UFC запрещены.
Видео столкновения головами в бою Кайл Докос — Кевин Холланд:
UFC Vegas38 results— World of MMA (@CM_fights) October 3, 2021
Kyle Daukaus vs. Kevin Holland ends in a no contest (accidental clash of heads) #UFCCVegas38 pic.twitter.com/pYZhPoGKrb
Докос имеет на своем счету 10 побед при 2 поражениях, Холланд, в свою очередь, может похвастаться 21 победой при 7 поражениях.
Отметим, в главном бою шоу 37-летний Тиагу Сантос решением судей победил Джонни Уокера.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боец смешанного стиля Игорь Потеря зрелищным нокаутом победил поляка Лукаша Судольски на турнире Даны Уайта и получил контракт с UFC.
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