Італія — Іспанія: де і коли дивитися півфінал Ліги націй

Великий міжнародний футбол повертається.

Після клубних баталій в 2-му турі в Лізі чемпіонів, Лізі Європи і Лізі конференцій, де ніяк не може набрати очки луганська "Зоря", в бій вступають європейські топ-збірні, які будуть боротися за кубок Ліги націй. Перший півфінал турніру Італія — Іспанія буде показаний по українському ТБ на телеканалах медіа групи "Україна".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

У прямому ефірі в Україні матч 1/2 фіналу Ліги націй УЄФА Італія — Іспанія, який відбудеться 6 жовтня в Мілані, покаже телеканал "Футбол 1", а на "Футбол 3" буде проходити альтернативна трансляція зустрічі "FAN TALK", де відомі футбольні люди дивляться і коментують те, що відбувається на полі в неформальній обстановці. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом. Крім того, гра буде показана в мережі на сервісі oll.tv (без передплати, прим. Ред.). "Телеграф" проведе текстовий онлайн зустрічі, в ході якої у нас на сайті будуть доступні відео голів та кращих моментів поєдинку.

Відзначимо, команди зустрічалися між собою в півфіналі Євро-2020. Тоді перемогу в серії пенальті здобули італійці, які в підсумку і виграли турнір.

В іншому півфіналі Ліги націй зустрінуться Бельгія і Франція (7 жовтня). Матчі за третє місце та фінал турніру пройдуть 10 жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка хочуть відправити на Олімпійські ігри.