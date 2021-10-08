Шевчук назвав ім’я майбутнього тренера збірної України

У збірної України можуть відбутися перестановки.

Колишній захисник "Шахтаря" і збірної України В’ячеслав Шевчук поділився думкою про найближчий матч молодіжної збірної України, яка вдало стартувала у відборі на Євро-2023, проти французів і заявив, що тренер команди U-21 Руслан Ротань в майбутньому може очолити і дорослу команду.

Про це Шевчук розповів в коментарі для tribuna.

В’ячеслав зазначив, що Ротань володіє всіма необхідними навичками для роботи на найвищому рівні, а при належному розвитку він може отримати шанс попрацювати з національною командою. Крім того, Шевчук вважає, що в "молодіжці" результат відходить на другий план і підопічні Ротаня повинні показувати в першу чергу якість гри.

Відзначимо, Шевчук і Ротань разом працювали в "Олімпіку".

В’ячеслав Шевчук, Руслан Ротань і Владислав Гельзін

"Руслан був кваліфікованим гравцем, а тепер — тренер з хорошими ідеями. Якщо він буде добре розвиватися, то в майбутньому може стати і головним тренером національної збірної України", — розповів Шевчук.

Нагадаємо, матч молодіжних команд України та Франції відбудеться в п’ятницю, 8 жовтня, в Бресті на стадіоні "Стад Франсіс Ле Бле".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна України готується до найважливішого матчу відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії (09.10.2021).