Іспанія — Франція: де і коли дивитися фінал Ліги націй

У Лізі націй буде зіграний вирішальний матч.

У найближчу неділю, 10 жовтня, визначиться переможець другого розіграшу турніру для європейських топ-збірних — Ліги націй УЄФА. Фінальний матч турніру Іспанія — Франція можна буде подивитися на каналах медіа групи "Україна".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

У прямому ефірі в Україні гру Іспанія — Франція можна подивитися на телеканалі "Футбол 1". Крім того, на ТК "Футбол 3" буде доступна альтернативна трансляція зустрічі "FAN TALK". У мережі офіційна трансляція гри буде показана на сервісі oll.tv (потрібна підписка), а у нас на сайті в текстовому онлайні оперативно будуть додані відео голів та кращих моментів.

Матч Іспанія — Франція відбудеться в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", початок поєдинку — о 21:45 за київським часом.

Відзначимо, поєдинок за 3-е місце Ліги націй Італія — Бельгія відбудеться також 10 жовтня, але почнеться о 16:00 за київським часом. Ця гра пройде в Турині на "Ювентус Стедіум" і транслюватиметься в Україні на ТК "Футбол 1".

"Телеграф" нагадує, що в першому півфіналі Іспанія вибила Італію (1:2), а в другому — Франція здобула вольову перемогу над Бельгією (2:3).