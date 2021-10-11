Два українці зіграють у верхній сітці найбільшого турніру по Dota 2

У Бухаресті завершився груповий етап The International з дисципліни Dota 2. За його підсумками у верхню сітку турніру вийшли Invictus Gaming, OG, T1, PSG.LGD, Secret, Vici Gaming, а також обидва представники СНД Virtus.pro і Team Spirit, спонсором яких є провідний кіберспортивний букмекер Parimatch. Всі ці команди вже заробили мінімум по 800 тисяч доларів, але попереду їх чекають ще більші суми. Нагадаємо, що призовий фонд становить понад $40 млн, з яких $18,2 млн отримає переможець.

Важливо відзначити, що у складі Team Spirit виступають два гравці з України, єдині представники країни на цьому турнірі.

Мирослав Miroslaw Колпаков

Ілля Yatoro Мулярчук

Вже 12 жовтня вранці вони зіграють проти Invictus Gaming з Китаю. На сайті Parimatch всі фанати вже зараз можуть зарядити свій прогноз на майбутній поєдинок.

The International — найбільший кіберспортивний турнір не тільки по Dota 2, а й у всій ігрової індустрії. Поточні змагання десяті — ювілейні. За цією подією кожен день стежать мільйони фанатів кіберспорту. Не пропусти трансляції на Twitch і вболівай за свої улюблені команди!