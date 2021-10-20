Ємельяненко — Джонсон: де і коли дивитися бій

Головний поєдинок вечора ММА в Москві покажуть в Україні.

У суботу, 23 жовтня, в столиці РФ на "ВТБ Арені" вперше відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств від промоушена Bellator, в рамках якого пройде бій важковаговиків Федір Ємельяненко — Тімоті Джонсон. У прямому ефірі в Україні шоу буде показано на сервісі megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Очікується, що попередній кард турніру розпочнеться о 18:00 за київським часом, а головний поєдинок Bellator 269 Ємельяненко — Джонсон — приблизно о 22:00. У Росії шоу буде показано на сервісі Окко Спорт. Для перегляду поєдинку на сервісі megogo необхідна підписка (вартість пробної становить 29 грн).

Відзначимо, Федір народився в Луганській області. На рахунку 45-річного росіянина 39 перемог при 6 поразках. 36-річний американець Джонсон, в свою чергу, виграв 15 боїв при 7 поразках.

Основний кард шоу Bellator 269:

Федір Ємельяненко — Тімоті Джонсон

Віталій Мінаков — Саїд Соума

Усман Нурмагомедов — Патрік Пієтіла

Анатолій Токов — Шараф Давлатмуродов

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чемпіон Bellator у важкій вазі опинився в нокауті на турнірі в Фініксі.