Усик висміяв "Короля королів" Ф’юрі

Український чемпіон впевнений в своїх силах.

Чинний чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа в вересні 2021 року заявив, що йому під силу здолати володаря титулів WBC і The Ring Тайсона Ф’юрі.

Про це український боксер розповів в інтерв’ю thesun.

Олександр зізнався, що вважає потенційний поєдинок з "Циганським королем" грандіозним, а самого Ф’юрі він називає людиною з "добре підвішеним язиком". Також Усик висміяв слова Ф’юрі про те, що він "Король королів".

"Ф’юрі стверджує, що він король королів, але так думає тільки він один", — заявив українець.

Крім того, Олександр повідав про свої шансів у потенційній сутичці. Боксер вважає, що переважна більшість упевнена в його провалі, але така ж ситуація була і перед боєм з Ентоні Джошуа. Усик зазначив, що здатний розібрати Тайсона не через те, що він кращий боксер світу, а через походи в зал і важку працю. При цьому українець зазначив, що Ф’юрі має унікальний стиль, який приносить йому успіх.

"Стиль Ф’юрі приносить йому перемоги. Це головне. Комусь це подобається, комусь ні. Але він успішний", — вважає Усик.

"Телеграф" нагадує, що Усик зобов’язаний провести реванш з AJ, який активував відповідну опцію. Ф’юрі, в свою чергу, повинен був битися з переможцем бою Уайт — Валлін, але цей поєдинок зірвався через травму британця.