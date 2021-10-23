Усик высмеял "Короля королей" Фьюри

Украинский чемпион уверен в своих силах.

Действующий чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик после победы над Энтони Джошуа в сентябре 2021 года заявил, что ему по силам одолеть обладателя титулов WBC и The Ring Тайсона Фьюри.

Об этом украинский боксер рассказал в интервью thesun.

Александр признался, что считает потенциальный поединок с "Цыганским королем" грандиозным, а самого Фьюри он называет человеком с "хорошо подвешенным языком". Также Усик высмеял слова Фьюри о том, что он "Король королей".

"Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает только он один", — заявил украинец.

Кроме того, Александр поведал о своих шансов в потенциальной схватке. Боксер считает, что подавляющее большинство уверено в его провале, но такая же ситуация была и перед боем с Энтони Джошуа. Усик отметил, что способен разобрать Тайсона не из-за того, что он лучший боксер мира, а из-за походов в зал и тяжелой работы. При этом украинец отметил, что Фьюри обладает уникальным стилем, который приносит ему успех.

"Стиль Фьюри приносит ему победы. Это главное. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но он успешен", — считает Усик.

"Телеграф" напоминает, что Усик обязан провести реванш с AJ, который активировал соответствующую опцию. Фьюри, в свою очередь, должен был сразиться с победителем схватки Уайт — Валлин, но этот поединок сорвался из-за травмы британца.