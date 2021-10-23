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Стали відомі потенційні суперники збірної України у Лізі націй

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ліга націй Новина оновлена 23 жовтня 2021, 13:17
Ліга націй

Наша команда буде виступати в дивізіоні B.

Церемонія жеребкування нового розіграшу Ліги націй УЄФА, в рамках якої недавно зі скандалом завершився фінал Іспанія — Франція (1:2), відбудеться 16 грудня в швейцарському Монтре.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Повідомляється, що в турнірі знову будуть виступати по 16 команд в дивізіонах А, B і С, а в лізі D зіграють 7 збірних. "Жовто-сині" за підсумками минулого розіграшу турніру змагатимуться в дивізіоні B (головна команда країни зі скандалом покинула дивізіон А, отримавши техпоразку в гостьовій грі зі Швейцарією). Наша команда потрапила в число сіяних і отримає ще трьох суперників з другого, третього і четвертого кошиків, правда, УЄФА знову розведе українців і росіян по різних квартетах.

Склад кошиків в дивізіоні B і потенційні суперники збірної України (команди з 2-4 кошиків крім Росії)

  • Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.
  • Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.
  • Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.
  • Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Склад кошиків в дивізіоні А

  • Кошик 1: Франція, Іспанія, Італія, Бельгія.
  • Кошик 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина.
  • Кошик 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія.
  • Кошик 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина.

Склад кошиків в дивізіоні С

  • Кошик 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія.
  • Кошик 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія.
  • Кошик 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово.
  • Кошик 4: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Гібралтар, Фарерські острови.

Склад кошиків в дивізіоні D

  • Кошик 1: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Ліхтенштейн, Мальта.
  • Кошик 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра.

Додамо, що перші матчі групового турніру відбудуться в червні 2022 року, а останні — у вересні того ж року. Фінал заплановано на червень 2023 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна України піднялася рейтингу ФІФА за жовтень 2021 року.

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#Футбол #Збірна України #Ліга Націй
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