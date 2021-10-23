Стали известны потенциальные соперники сборной Украины в Лиге наций

Наша команда будет выступать в дивизионе B.

Церемония жеребьевки нового розыгрыша Лиги наций УЕФА, в рамках которой недавно со скандалом завершился финал Испания — Франция (1:2), состоится 16 декабря в швейцарском Монтре.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Сообщается, что в турнире вновь будут выступать по 16 команд в дивизионах А, B и С, а в лиге D сыграют 7 сборных. "Желто-синие" по итогам прошлого розыгрыша турнира сразятся в дивизионе B (главная команда страны со скандалом покинула дивизион А, получив техпоражение в гостевой игре со Швейцарией). Наша команда попала в число сеяных и получит еще трех соперников из второй, третьей и четвертой корзин, правда, УЕФА вновь разведет украинцев и россиян по разным квартетам.

Состав корзин в дивизионе B и потенциальные соперники сборной Украины (команды из 2-4 корзин кроме России)

Корзина 1: Украина , Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия. Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия. Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия. Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Состав корзин в дивизионе А

Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.

Франция, Испания, Италия, Бельгия. Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.

Португалия, Нидерланды, Дания, Германия. Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.

Англия, Польша, Швейцария, Хорватия. Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Состав корзин в дивизионе С

Корзина 1 : Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.

: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия. Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.

Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония. Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.

Литва, Грузия, Азербайджан, Косово. Корзина 4: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.

Состав корзин в дивизионе D

Корзина 1 : Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Лихтенштейн, Мальта.

: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Лихтенштейн, Мальта. Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.

Добавим, что первые матчи группового турнира состоятся в июне 2022 года, а последние — в сентябре того же года. Финал запланирован на июнь 2023 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины поднялась рейтинге ФИФА за октябрь 2021 года.