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Восьмирічні хокеїсти влаштували бійку "стінка" на "стінку" під час турніру (відео)

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
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Автор
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Пристрасті закипіли ще до старту гри Новина оновлена 05 листопада 2021, 15:31
Пристрасті закипіли ще до старту гри

Суперники ще й не розпочали матч.

Скандалом завершився перший день хокейного турніру у Сочі. Відео інциденту опублікував ютуб-канал Yakutia Info.

Дитячі команди 2013 року народження (по вісім років) "Полярних вовків" та "Сочі" почали з’ясовувати стосунки ще до стартової сирени. На розминці один із юних хокеїстів якутської команди несподівано підбіг до суперників і розпочав бійку. Відразу виник конфлікт "стінка" на "стінку", який переріс у масову бійку.

З огляду на те, що гра ще не стартувала, то на льоду не було представників суддівського корпусу. На лід довелося вибігати батькам, щоб утихомирити своїх дітей. Деяким учасникам конфлікту навіть була потрібна медична допомога, хоча про серйозні травми і не повідомляється.

За підсумками інциденту судді не виписали хокеїстам дисциплінарних покарань, а сам матч завершився перемогою "Сочі" — 4:2.

Як раніше повідомляв "Телеграф" про скандал під час поєдинку сина глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова. Судді віддали перемогу Елі Кадирову нокаутом, хоча жодного нокауту в тому епізоді не було.

Теги:
#Хокей #Новини хокей #ХК Сочі
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