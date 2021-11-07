Олімпійська чемпіонка звинуватила Росію у шахрайстві

Колишня американська тенісистка оцінила скандал із заміною.

Пем Шрайвер, олімпійська чемпіонка Сеула (1988 рік) у парному розряді звинуватила російську сторону у шахрайстві у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Про це уславлена американська спортсменка заявила на своїй сторінці у Twitter.

Просто перед фінальною грою команда Федерації тенісу Росії (збірна РФ отримала таку назву через санкції WADA щодо російського спорту) замінила свою спортсменку. В підсумку швейцарці Белінді Бенчич протистояла не Анастасія Павлюченкова, а Людмила Самсонова. Швейцарка, яка готувалася до зовсім іншої опонентки, програла з рахунком 6:3, 3:6, 4:6, і перемогу в турнірі здобули росіянки. Шрайвер вважає, що замінивши гравця перед початком матчу, команда Росії займалася маніпуляціями.

"Росія шахраювала, змінивши склад. Якби я була в збірній Швейцарії, то подала б протест. Це виглядає як цілком усвідомлена і спланована маніпуляція, яку через рейтинг і правила не можна було дозволяти робити", — вважає Пем.

Додамо, що заміна Павлюченкової на Самсонову за 15 хвилин до початку фіналу була спричинена поганою ігровою формою Анастасії, а не травмою.

"Я реально розуміла, що не готова на 100 відсотків. Ось тому було ухвалено таке рішення", — цитує Павлюченкову "Чемпіонат".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відома українська тенісистка оголосила про призупинення кар’єри.