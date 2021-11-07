Росіяни зганьбилися на домашньому Євро

Спортсмени вийшли на естафету у неправильному порядку.

Збірну Росії з плавання дискваліфікували з 2-го місця на чемпіонаті Європи у мікст-естафеті 4х50 м вільним стилем через порушення регламенту.

Про це повідомляє Всеросійська федерація плавання на своєму офіційному сайті.

За інформацією джерела, результат російської команди, яка спочатку розділила "срібло" з італійцями, було анульовано через те, що плавці пливли не в тому порядку, який був зазначений у стартовому протоколі, тим самим порушивши правила змагань. Примітно, що протест на результат запливу подала польська сторона, спортсмени якої стали бронзовими призерами. Перемогу здобула команда Нідерландів.

Головний тренер збірної РФ Сергій Чепік назвав те, що сталося прикрою помилкою.

"Це дуже прикра помилка, у спортивному запалі припустилися технічної помилки, за це нас, звичайно, покарали. Але що робити, таке буває", — заявив Чепік.

Чемпіонат Європи з плавання на короткій воді завершиться у російській Казані 7 листопада. Українці відмовилися від участі у змаганнях. Українці відмовилися від участі у змаганнях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірну Росії з тенісу звинуватили у шахрайстві після перемоги в Кубку Біллі Джин Кінг.