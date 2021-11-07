Россияне опозорились на домашнем Евро

Спортсмены вышли на эстафету в неправильном порядке.

Сборную России по плаванию дисквалифицировали со 2-го места на чемпионате Европы в микст-эстафете 4х50 м вольным стилем из-за нарушения регламента.

Об этом сообщает Всероссийская федерация плавания на своем официальном сайте.

По информации источника, результат российской команды, которая изначально разделила "серебро" с итальянцами, был аннулирован из-за того, что пловцы плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом протоколе, тем самым нарушив правила соревнований. Примечательно, что протест на результат заплыва подала польская сторона, спортсмены которой в итоге добыли "бронзу". Победу завоевала команда Нидерландов.

Главный тренер сборной РФ Сергей Чепик назвал произошедшее досадной ошибкой.

"Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает", — заявил Чепик.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде завершится в российской Казани 7 ноября. Украинцы отказались от участия в соревнованиях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборную России по теннису обвинили в жульничестве после победы в Кубке Билли Джин Кинг.