Россияне опозорились на домашнем Евро
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Спортсмены вышли на эстафету в неправильном порядке.
Сборную России по плаванию дисквалифицировали со 2-го места на чемпионате Европы в микст-эстафете 4х50 м вольным стилем из-за нарушения регламента.
Об этом сообщает Всероссийская федерация плавания на своем официальном сайте.
По информации источника, результат российской команды, которая изначально разделила "серебро" с итальянцами, был аннулирован из-за того, что пловцы плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом протоколе, тем самым нарушив правила соревнований. Примечательно, что протест на результат заплыва подала польская сторона, спортсмены которой в итоге добыли "бронзу". Победу завоевала команда Нидерландов.
Главный тренер сборной РФ Сергей Чепик назвал произошедшее досадной ошибкой.
"Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает", — заявил Чепик.
Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде завершится в российской Казани 7 ноября. Украинцы отказались от участия в соревнованиях.
Ранее "Телеграф" сообщал, что сборную России по теннису обвинили в жульничестве после победы в Кубке Билли Джин Кинг.
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