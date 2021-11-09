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Легіонер "Ворскли" розповів про рівень чемпіонату України та зарплати в українському футболі

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
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Гравець перебрався до Полтави безкоштовно. Новина оновлена 09 листопада 2021, 10:55
Гравець перебрався до Полтави безкоштовно.

На думку гравця, зарплати дуже не відрізняються від фінських.

Нападник "Ворскли" Ранжел, який потрапив у расистський скандал, розповів в інтерв’ю FanDay про зарплати в УПЛ та рівень українського футболу.

На думку бразильця, фінансові умови у Полтаві мало чим відрізняються від тих, що були у нього у "КуПсі".

"Фінансові умови відрізняються ненабагато. Але це не головне для мене. Я мріяв грати в сильнішому клубі та чемпіонаті. Перехід у Ворсклу насамперед крок уперед у професійній кар’єрі", — вважає бразилець.

На даний момент УПЛ – це найсильніша ліга, де Ранжел грав.

"Думаю, чемпіонат України на одному рівні з першим турецьким дивізіоном. Тут дуже інтенсивний футбол з безліччю єдиноборств. Потрібно бути добре готовим фізичним. Мені такий футбол до душі. Сама першість дуже конкурентна, дві українські команди грають у Лізі чемпіонів", — додав бразилець. .

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Ворскла" за участю Ранжела здобула перемогу над київським "Динамо" в останньому турі УПЛ. Для київського клубу ця поразка стала першою за останній рік у чемпіонаті України.

Теги:
#ФК Ворскла #УПЛ
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