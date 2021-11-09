Укр

Легионер "Ворсклы" рассказал об уровне чемпионата Украины и зарплатах в украинском футболе

Автор
Владимир Лавский
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Автор
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Игрок перебрался в Полтаву бесплатно. Новость обновлена 09 ноября 2021, 10:55
Игрок перебрался в Полтаву бесплатно.

По мнению игрока, зарплаты сильно не отличаются от финских.

Нападающий "Ворсклы" Ранжел, который попал в расистский скандал, рассказал в интервью FanDay о зарплатах в УПЛ и уровне украинского футбола.

По мнению бразильца, финансовые условия в Полтаве мало чем отличаются от тех, что были у него в "КуПСе".

"Финансовые условия отличаются ненамного. Но это не главное для меня. Я мечтал играть в более сильном клубе и чемпионате. Переход в Ворсклу в первую очередь шаг вперед в профессиональной карьере", — считает бразилец.

На данный момент УПЛ — это самая сильная лига, где Ранжел играл.

"Думаю, чемпионат Украины на одном уровне с первым турецким дивизионом. Здесь очень интенсивный футбол со множеством единоборств. Нужно быть хорошо готовым физическим. Мне такой футбол по душе. Само первенство очень конкурентное, две украинские команды играют в Лиге чемпионов", — добавил бразилец.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Ворскла" при участии Ранжела одержала победу над киевским "Динамо" в последнем туре УПЛ. Для киевского клуба это поражение стало первым за последний год в чемпионате Украины.

Теги:
#ФК Ворскла #УПЛ
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