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Матч Боснія та Герцеговина — Україна під загрозою перенесення

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Збірна України Новина оновлена 10 листопада 2021, 13:28
Збірна України

Політична ситуація може вплинути на проведення гри.

У Боснії та Герцеговини напередодні матчу відбору на чемпіонат світу з футболу-22 проти команди України загострилася політична ситуація, яка при ескалації конфлікту може вплинути на проведення поєдинку.

Про це повідомляє Xsport.

За інформацією джерела, у країні загострилося протистояння двох напівавтономних республік: сербської та хорвато-боснійської. Сербська сторона, яка потребує більших повноважень, навіть провела концентрацію військових сил на кордоні з іншою республікою.

Цікаво, що Боснія заборонила іноземним уболівальникам відвідувати матчі в країні під приводом пандемії коронавірусу. Таким чином, за твердженням місцевих ЗМІ, влада хотіла убезпечити себе від напливу в країну невідомих "вболівальників", які могли б дестабілізувати ситуацію в регіоні. Крім того, у разі воєнного конфлікту, який не виключається, довелося б займатися додатковою евакуацією туристів.

Гра Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться 16 листопада у Зениці. До речі, це місто розташоване поблизу місця проведення військових навчань сербської напівавтономної республіки.

У Боснії заявляють, що ситуація під контролем, УЄФА та ФІФА уважно стежать за обстановкою в країні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гравець збірної України пожертвував преміальні за Євро-2020 на благодійність.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Боснії і Герцеговини
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