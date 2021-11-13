Легкоатлетка Левченко у коротких рожевих шортах побажала всім доброї суботи (фото)
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Українка знову тішить користувачів Мережі.
Українська легкоатлетка Юлія Левченко на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото.
Ймовірно, спортсменка зараз перебуває на навчально-тренувальних зборах, де продовжує підготовку до зимового сезону. Юлія з широкою посмішкою побажала своїм читачам гарних вихідних.
"Щасливої суботи", — підписала публікацію Левченко.
Публікація за годину зібрала майже п’ять тисяч вподобайок.
У коментарях читачі захоплюються українською спортсменкою, називаючи її "неймовірною" та вражаючись її "чудовою усмішкою на всіх фото".
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Юлія Левченко регулярно радує читачів своїми яскравими фото у соціальних мережах.
23-річна Левченко – олімпійська чемпіонка-2014 серед юнаків у стрибках у висоту. Найвищим здобутком Левченко на дорослому рівні є срібло на чемпіонаті світу-2017 року. Українка також двічі представляла країну на дорослих Олімпіадах, проте обидва рази залишилася без медалей.
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