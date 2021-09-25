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Українська легкоатлетка блиснула фігурою в купальнику (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Юлія Левченко Новина оновлена 25 вересня 2021, 18:42
Юлія Левченко

Юлія Левченко порадувала шанувальників жарким знімком.

Відома українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка стала 8-ю в секторі для стрибків у висоту на Олімпійських іграх в Токіо, похвалилася фігурою в соцмережах.

Стрибунка у висоту опублікувала гарячий знімок на своїй сторінці в Instagram.

Легкоатлетичний сезон для Юлії завершився тиждень тому, і спортсменка вирушила на заслужений відпочинок. Українка поїхала в теплі краї, де відпочиває на повну. Левченко навіть не побоялася стрибнути в воду зі скелі.

Користувачі в захваті від фігури легкоатлетки і засипали її компліментами. Крім того, підписники Левченко відзначили схожість спортсменки з її "колегою по цеху" Ярославою Магучіх.

"Богиня спорту", "Сонячна дівчина", "Яка краса", "Найкрасивіша спортсменка світу", "С першого погляду здалося, що на фото Магучіх", — писали під постом Левченко підписники.

Відзначимо, з легкоатлеткою Ярославою Магучіх трапився скандал на Олімпіаді в Токіо через спільну фотографію з росіянкою Марією Ласіцкене. Пізніше ситуація повторилася після останнього етапу "Діамантової ліги".

Теги:
#Легка атлетика #Стрибки у висоту #Юлія Левченко
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