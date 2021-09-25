Украинская легкоатлетка блеснула фигурой в купальнике (фото)

Юлия Левченко порадовала поклонников жарким снимком.

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая стала 8-й в секторе для прыжков в высоту на Олимпийских играх в Токио, похвасталась фигурой в соцсетях.

Прыгунья в высоту опубликовала горячий снимок на своей страничке в Instagram.

Легкоатлетический сезон для Юлии завершился неделю назад, и спортсменка отправилась на заслуженный отдых. Украинка уехала в теплые края, где отдыхает на полную. Левченко даже не побоялась прыгнуть в воду со скалы.

Пользователи в восторге от фигуры легкоатлетки и засыпали ее комплиментами. Кроме того, подписчики Левченко отметили сходство спортсменки с ее "коллегой по цеху" Ярославой Магучих.

"Богиня спорта", "Солнечная девушка", "Какая красота", "Самая красивая спортсменка мира", "С первого взгляда показалось, что на фото Магучих", — писали под постом Левченко подписчики.

Отметим, с легкоатлеткой Ярославой Магучих приключился скандал на Олимпиаде в Токио из-за совместной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене. Позже ситуация повторилась после последнего этапа "Бриллиантовой лиги".