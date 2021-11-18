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Знаменитий білоруський футболіст, який пограв в Україні, помер від коронавірусу у 42 роки

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Денис Ковба Новина оновлена 18 листопада 2021, 12:59
Денис Ковба

Футболіст встиг пограти за "Зірку" та "Олександрію".

Колишній півзахисник кіровоградської "Зірки" та "Олександрії" Денис Ковба помер від коронавірусу, повідомляє про фіційний сайт самарських "Крилʼєв Совєтов", за які також виступав білорус.

Минулого четверга стало відомо, що Ковба госпіталізовано через важку форму коронавірусу, довго перебував у реанімації і не вийшов з неї. Колишньому футболісту було 42 повні роки.

Останнім клубом Ковби була аматорська білоруська команда "Міські леви" із Городка.

Найгучнішим досягненням екс-футболіста є перемога у Кубку Чехії разом із празькою "Спартою", а також третє місце у чемпіонаті Росії разом із самарськими "Крильями".

У складі першої збірної Білорусі Ковба провів 36 матчів та забив 2 м’ячі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", зірка серіалу "Кістки" Хіт Фріман помер у 41 рік. Він найбільш відомий за ролями в серіалі "Кістки", фільмів "Учень екзорциста" та "Ненсі Дрю". Він працював не лише в якості актора, але також сценариста та продюсера.

Теги:
#ФК Олександрія #Смерть #Помер #ФК Крилья Совєтов
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