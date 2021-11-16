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Зірка серіалу "Кістки" помер у 41 рік

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Хіт Фріман у фільмі "Ненсі Дрю"
Хіт Фріман у фільмі "Ненсі Дрю"

Причина смерті актора наразі невідома.

Американський актор Хіт Фріман, який зіграв серійного вбивцю Говарда Епса, у двох сезонах серіалу "Кістки", помер у 41 рік.

Першою про це повідомила зірка реаліті-шоу та колишня міс США Шанна Моаклер, потім його менеджер Джо С. Монтіфьоре підтвердив новину виданню Deadline. Наразі причина смерті актора невідома.

"Ми дійсно спустошені втратою нашого улюбленого Хіта Фрімена. Блискуча людина з сильним духом, він залишив незабутній відбиток у наших серцях. Його життя було сповнене глибокої відданості, прихильності і щедрості стосовно сім’ї та друзів, а також надзвичайного інтересу до життя", — заявив Монтіфіоре.

"Він дуже пишався своєю нещодавньою роботою в кіно і був дуже схвильований наступною главою своєї кар’єри. Його чудова спадщина як сина, брата, дядька, друга, надзвичайно обдарованого актора і продюсера, неперевершеного кухаря і людину з заразливим і видовищним сміхом житиме віч. Нехай його пам’ять буде благословенням для всіх, хто знав та любив його ", — додав агент актора.

Хіт Фріман найбільш відомий за ролями в серіалі "Кістки", фільмів "Учень екзорциста" та "Ненсі Дрю". Він працював не лише як актор, але також сценарист та продюсер.

Як повідомляв "Телеграф", днями в Танзанії загадково помер організатор концертів Тіматі та Ольги Бузової Микита Труханов.

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#Актор #Серіал &quot;Кістки&quot;
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