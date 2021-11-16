Укр

Звезда сериала "Кости" умер в 41 год

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Хит Фриман в фильме "Нэнси Дрю" Новость обновлена 16 ноября 2021, 10:09
Хит Фриман в фильме "Нэнси Дрю"

Причина смерти актера в настоящее время неизвестна.

Американский актер Хит Фриман, который сыграл серийного убийцу Говарда Эппса, в двух сезонах сериала "Кости", умер в 41 год.

Первой об этом сообщила звезда реалити-шоу и бывшая мисс США Шанна Моаклер, затем его менеджер Джо С. Монтифьоре подтвердил новость изданию Deadline. На данный момент причина смерти актера неизвестна.

"Мы действительно опустошены потерей нашего любимого Хита Фримена. Блестящий человек с сильным духом, он оставил неизгладимый отпечаток в наших сердцах. Его жизнь была наполнена глубокой преданностью, привязанностью и щедростью по отношению к семье и друзьям, а также необычайным интересом к жизни", — заявил Монтифьоре.

"Он очень гордился своей недавней работой в кино и был очень взволнован следующей главой своей карьеры. Его замечательное наследие как сына, брата, дяди, друга, необычайно одаренного актера и продюсера, непревзойденного повара и человека с самым заразительным и зрелищным смехом будет жить вечно. Пусть его память будет благословением для всех, кто знал и любил его", — добавил агент актера.

Хит Фриман наиболее известен по ролям в сериале "Кости", фильмам "Ученик экзорциста" и "Нэнси Дрю". Он работал не только в качестве актера, но также сценариста и продюсера.

Как сообщал "Телеграф", на днях в Танзании загадочно умер организатор концертов Тимати и Ольги Бузовой Никита Труханов.

Теги:
#Актер #Сериал "Кости"
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