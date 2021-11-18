Чемпіон світу з боксу проведе захист титулу у Києві: де і коли дивитися бій

Український боксер повертається в ринг.

У суботу, 20 листопада, у Києві на ринзі виставкового центру ACCO International відбудеться великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане чемпіонський поєдинок українця Артема Далакяна (20-0, 14 КО). Бій непереможного українця з представником Панами Луїсом Консепсьоном (39-8, 28 КО) покаже сервіс megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

12-раундовий поєдинок Далакян — Консепсьон стане 5-м захистом титулу WBA у найлегшій вазі (до 50,802 кг) для українського боксера. Трансляція вечора боксу за участю непереможного українця розпочнеться о 19:00 за київським часом. Подивитися поєдинок зможуть користувачі сервісу megogo з підписками "Спорт" та "Максимальна" (пробна підписка на 7 днів коштує 29 грн).

Додамо, що на рахунку Артема 20 перемог у профі. Панамець може похвалитися 39 перемогами, маючи 8 поразок. Зазначимо, Далакян понад рік не виходив на ринг. Востаннє чемпіон захищав титул у лютому 2020 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що боксер-середньоваговик замахнувся на титул чемпіона світу в 1-й важкій вазі.