"Чорноморець" – "Динамо": пряма трансляція матчу УПЛ

У п’ятницю буде відкрито програму 15-го туру УПЛ.

У п’ятницю стартує 15 тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги.

У Києві на стадіоні ім. Лобановського "Чорноморець" зіграє формально домашній матч проти київського "Динамо". Як зазначив президент "Динамо" Ігор Суркіс, обмін колами відбувся на прохання киян, щоб краще підготуватися до матчу Ліги чемпіонів проти "Баварії", який відбудеться наступної середи. У ЛЧ "Динамо" з одним очком посідає останнє місце у групі.

Гра розпочнеться о 19.30. Головним арбітром зустрічі призначено Олександра Шандора. Подивитися гру в прямому ефірі можна на телеканалі "Футбол 1" та на стрімінговій платформі Oll.TV.

На тижні стало відомо, що київський клуб дозволив орендованим футболістам зіграти проти "Динамо". Таких гравців у складі одеського клубу одразу 15.

Після 14 турів "Динамо" разом із "Шахтарем" лідирує в УПЛ із 35 очками, а "Чорноморець" — 12-й з 11 очками.

Як раніше повідомляв "Телеграф", президент киян Ігор Суркіс не виключив, що у зимове трансферне вікно "Динамо" може обмінятися із "Чорноморцем" складами.