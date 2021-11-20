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Гол Маліновського допоміг "Аталанті" розгромити "Спецію" Коваленка (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Руслан продовжує феєрити Новина оновлена 20 листопада 2021, 18:30
Руслан продовжує феєрити

Українець цього разу вийшов на заміну та відзначився.

"Аталанта" у матчі 13-го туру Серії А на своєму полі розгромила "Спецію" — 5:2.

Одним із м’ячів відзначився і українець Руслан Маліновський. Вийшовши на поле на 60-й хвилині, під завісу зустрічі Руслан у звичному для себе стилі потужно пробив з-за меж штрафного майданчика і вразив правий кут. Інший українець Віктор Коваленко, який виступає в оренді в "Спеції", за 64 хвилини гри результативними діями не відзначився.

Крім Маліновського, у господарів дубль оформив Маріо Пашаліч, ще по м’ячу забили Дуван Сапата та Луїс Муріель.

Цей гол став для 28-річного Маліновського четвертим цьогорічного сезону чемпіонату Італії.

Завдяки цій перемозі "Аталанта" з 25 очками піднялася на четверте місце в турнірній таблиці Серії А. "Спеція" з 11 очками посідає 16-е місце.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Руслан МалІновський уперше прокоментував конфлікт із головним тренером Олександром Петраковим. За словами футболіста, ЗМІ самі вигадали конфліктну ситуацію, а жодних розбіжностей у нього з тренерським штабом збірної України не було.

Теги:
#ФК Аталанта #Віктор Коваленко #Руслан Маліновський #ФК Спеція
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