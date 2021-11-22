Футболіст збірної України забив красивий гол у європейському чемпіонаті (відео)
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Півзахисник забив переможний гол.
Атакуючий хавбек "Ференцвароша" та збірної України Олександр Зубков, який нещодавно допоміг національній команді переграти в гостях команду Боснії та Герцеговини (0:2), відзначився голом у чемпіонаті Угорщини.
У матчі 13-го туру угорської першості проти "Фехервару", за який виступає ще один українець Іван Петряк, Зубков відкрив рахунок. На 10-й хвилині поєдинку Олександр прийняв м’яч у чужому штрафному майданчику, на замаху прибрав одного захисника, а потім гарматним ударом пальнув під поперечину — без шансів для воротаря.
Відео гола Зубкова:
Крім того, українець взяв участь і в третьому голі своєї команди, віддавши передгольовий пас. У підсумку "Ференцварош" (28 очок) переміг та продовжив очолювати турнірну таблицю чемпіонату Угорщини. "Фехервар" (20 очок) — четвертий.
Додамо, що у збірній України Зубков грає на лівому фланзі атаки, а у клубі – на правому. У сезоні 2021/22 на рахунку 25-річного Олександра 3 голи та 5 результативних передач на клубному рівні.
Відеоогляд матчу "Ференцварош" – "Фехервар":
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