Футболіст збірної України забив красивий гол у європейському чемпіонаті (відео)

Півзахисник забив переможний гол.

Атакуючий хавбек "Ференцвароша" та збірної України Олександр Зубков, який нещодавно допоміг національній команді переграти в гостях команду Боснії та Герцеговини (0:2), відзначився голом у чемпіонаті Угорщини.

У матчі 13-го туру угорської першості проти "Фехервару", за який виступає ще один українець Іван Петряк, Зубков відкрив рахунок. На 10-й хвилині поєдинку Олександр прийняв м’яч у чужому штрафному майданчику, на замаху прибрав одного захисника, а потім гарматним ударом пальнув під поперечину — без шансів для воротаря.

Відео гола Зубкова:

Крім того, українець взяв участь і в третьому голі своєї команди, віддавши передгольовий пас. У підсумку "Ференцварош" (28 очок) переміг та продовжив очолювати турнірну таблицю чемпіонату Угорщини. "Фехервар" (20 очок) — четвертий.

Додамо, що у збірній України Зубков грає на лівому фланзі атаки, а у клубі – на правому. У сезоні 2021/22 на рахунку 25-річного Олександра 3 голи та 5 результативних передач на клубному рівні.

Відеоогляд матчу "Ференцварош" – "Фехервар":

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