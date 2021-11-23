Скандальний президент "Інгульця" розповів, як заробив перший мільйон

Президент "Інгульця" знову відверто розповів про свій бізнес

Президент футбольного клубу "Інгульець" Олександр Поворознюк, який радив суддям працювати у памперсах, в інтерв’ю"Економічній правді" розповів, як заробив свій перший мільйон.

"Це був 1998 рік. Пішов до державного банку та взяв кредит у розмірі 200 тисяч гривень. Причому без застави. Як це? Зараз розповім.

Прийшов і говорю: "Мені потрібно 200 тисяч". Управляюча банком поцікавилася, що в мене є застава. Відповів, що нічого, окрім чистого сумління. Прийшов начальник служби безпеки, йому я повторив те саме. За день прийшов ще раз — і одержав кредит. У документах написали, що в мене там багато всякого майна, хоч це й не так.

Майже всю суму посадив соняшники, деяку частину витратив на добриво і збирання зернових. І цього року різко пішла вгору ціна на насіння. А мені вже кредит треба віддавати. Продав я все не так вигідно, як потенційно, але зате з чистою совістю повернув гроші в банк. Наступного разу я вже одержав кредит на 800 тисяч», — зізнавався Поворознюк.

Після 15 турів "Інгульець" посідає 14 місце в УПЛ, перебуваючи у зоні перехідних матчів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", навесні цього року Поворознюк під час посиденьок із друзями ледве не підірвався на гранаті.