Рус

Скандальний президент "Інгульця" розповів, як заробив перший мільйон

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
16
Олександр Поворознюк
Олександр Поворознюк

Президент "Інгульця" знову відверто розповів про свій бізнес

Президент футбольного клубу "Інгульець" Олександр Поворознюк, який радив суддям працювати у памперсах, в інтерв’ю"Економічній правді" розповів, як заробив свій перший мільйон.

"Це був 1998 рік. Пішов до державного банку та взяв кредит у розмірі 200 тисяч гривень. Причому без застави. Як це? Зараз розповім.

Прийшов і говорю: "Мені потрібно 200 тисяч". Управляюча банком поцікавилася, що в мене є застава. Відповів, що нічого, окрім чистого сумління. Прийшов начальник служби безпеки, йому я повторив те саме. За день прийшов ще раз — і одержав кредит. У документах написали, що в мене там багато всякого майна, хоч це й не так.

Майже всю суму посадив соняшники, деяку частину витратив на добриво і збирання зернових. І цього року різко пішла вгору ціна на насіння. А мені вже кредит треба віддавати. Продав я все не так вигідно, як потенційно, але зате з чистою совістю повернув гроші в банк. Наступного разу я вже одержав кредит на 800 тисяч», — зізнавався Поворознюк.

Після 15 турів "Інгульець" посідає 14 місце в УПЛ, перебуваючи у зоні перехідних матчів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", навесні цього року Поворознюк під час посиденьок із друзями ледве не підірвався на гранаті.

Теги:
#УПЛ #ФК Інгулець #Олександр Поворознюк
Скільки "коштує" полонений боєць?
Україна
"Ваш син у полоні – повернемо за викуп" – як шахраї намагаються заробити на почуттях близьких
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скільки "коштує" полонений боєць?
"Ваш син у полоні – повернемо за викуп" – як шахраї намагаються заробити на почуттях близьких
Дата публікації
Категорія
Аллін Власенко був наставником для багатьох відомих диригентів
Помер диригент Національної опери України
Дата публікації
Категорія
Карантин в Україні
На фініші "червоної" зони: де в Україні послаблять карантин та які запровадять обмеження
Дата публікації
Категорія
Сніг
Частину України накриє снігом: синоптики розповіли, де чекати 10-градусні морози (карта)
Дата публікації
Категорія
Україна може отримати від Штатів міномети, ракети та гелікоптери
В Україну на тлі загрози вторгнення РФ зібралися військові радники США: що відомо