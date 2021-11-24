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Чемпіонат України з хокею за день втратив чотири команди

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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"Білий Барс" Новина оновлена 24 листопада 2021, 19:16
"Білий Барс"

"Білий Барс" та "Маріуполь" прийняли рішення знятися з чемпіонату, підтримавши "Донбас" та "Краматорськ".

"Білий Барс" та "Маріуполь" після дискваліфікації "Донбасу" та "Краматорська" з Української хокейної ліги вирішили також залишити турнір.

Як заявила прес-служба маріупольців на своїй сторінці у фейсбуці, надалі клуб планує брати участь у Суперлізі, куди увійдуть ті клуби, які не хочуть брати участь у турнірах під егідою УХЛ.

"Білий Барс" поки своїх подальших планів не озвучував, але підтвердив, що вважає неправомірним дискваліфікацію "Донбасу" та "Краматорська".

Конфлікт між УХЛ та клубами виник після того, як дискваліфіковані команди відкликали своїх гравців із розташування збірної України під час товариського турніру в Угорщині. Ліга вирішила дискваліфікувати цих хокеїстів, але вони продовжували грати за свої клуби. Як результат, "Донбас" та "Кременчук" спочатку отримали технічні поразки за ігри, в яких хокеїсти були на льоду, а потім і були виключені з чемпіонату.

Після відходу чотирьох клубів в Українській хокейній лізі залишається чотири команди — "Сокіл", "Кременчук", "Рулав Одд" та "Дніпро".

Раніше "Телеграф" повідомляв про жорстку бійку хокеїстів на тренуванні в Білорусі, де воротар накинувся на одноклубника через буліт.

Теги:
#ХК Донбас #УХЛ #ХК Білий Барс
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