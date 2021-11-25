Таблиця коефіцієнтів УЄФА: поразки "Динамо" та "Шахтаря" зробили відрив Росії майже недосяжним

Розраховувати на влучення в десятку вже немає сенсу.

Поразка донецького "Шахтаря" від "Інтера" (0:2) у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів поряд із перемогою "Спартака" над "Наполі" (2:1) у Лізі Європи ще більше погіршила позиції України у рейтингу клубних коефіцієнтів УЄФА .

Україна продовжує перебувати на 11-му місці з результатом 31.400 бала. Росія, у свою чергу, щільно сіла на десятому місці з показником 32,682 бала. Для того, щоб цього сезону обійти росіян, українським клубам у чотирьох матчах, що залишилися, потрібно здобути три перемоги і одну нічию, що виглядає практично нереальним показником. При цьому російські клуби мають програти усі свої ігри.

На першому місці продовжує перебувати Англія з неймовірними 95,069 балами.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА визначає кількість команд від країни у наступних розіграшах єврокубків та їх розподіл за турнірами. Якщо Україна продовжить займати 11-е місце, то, швидше за все, втратить пряму путівку до групового турніру Ліги чемпіонів у сезоні 2023/24. За підсумками торішнього рейтингу у наступному розіграші два українські клуби почнуть боротьбу в Лізі чемпіонів із кваліфікації.

Нагадаємо, за перемогу на групових турнірах єврокубках країна отримує 2 бали, які діляться на кількість клубів, які розпочинали боротьбу в єврокубках. У випадку з Україною їх було п’ять, тобто максимально у разі перемоги Україна здобула 0,4 бали. За нічию – 1 бал (відповідно – 0,2).

Раніше "Телеграф" публікував розклади для "Зорі" напередодні матчу 5-го туру Ліги конференцій.