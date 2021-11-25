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Таблица коэффициентов УЕФА: поражения "Динамо" и "Шахтера" сделали отрыв России почти недосягаемым

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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"Шахтер" в среду без шансов уступил "Интеру" Новость обновлена 25 ноября 2021, 08:16
"Шахтер" в среду без шансов уступил "Интеру"

Рассчитывать на попадание в десятку уже нет смысла.

Поражение донецкого "Шахтера" от "Интера" (0:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов наряду с победой "Спартака" над "Наполи" (2:1) в Лиге Европы еще больше ухудшило позиции Украины в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА.

Украина продолжает находиться на 11-м месте с результатом в 31.400 балла. Россия, в свою очередь, плотно уселась на десятом месте с показателем в 32,682 балла. Для того, чтобы в этом сезоне обойти россиян, украинским клубам в четырех оставшихся матчах нужно добыть три победы и одну ничью, что выглядит практически нереальным показателем. При этом российские клубы должны проиграть все свои игры.

На первом месте продолжает находиться Англия с немыслимыми 95,069 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество команд от страны в последующих розыгрышах еврокубков и их распределение по турнирам. В случае, если Украина продолжит занимать 11-е место, то, скорее всего, лишится прямой путевки в групповой турнир Лиги чемпионов в сезоне 2023/24. По итогам прошлогоднего рейтинга в следующем розыгрыше два украинских клуба начнут борьбу в Лиге чемпионов с квалификации.

Напомним, за победу на групповых турнирах еврокубках страна получает 2 балла, которые делятся на количество клубов, начинавших борьбу в еврокубках. В случае с Украиной их было пять, то есть, максимально в случае победы Украина получил 0,4 балла. За ничью — 1 балл (соответственно — 0,2).

Ранее "Телеграф" публиковал расклады для "Зари" накануне матча 5-го тура Лиги конференций.

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#УПЛ #РПЛ #Таблица коэффициентов УЕФА
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