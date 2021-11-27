Президенту УАФ Павелку шкода українських уболівальників після жеребкування плей-оф відбору на ЧС-2022

Причина – виїзні матчі національної команди.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко після жеребкування раунду плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі прокоментував її результати.

“Як можу оцінити жеребкування? Я дуже засмучений, тому що нашим уболівальникам доведеться двічі їхати на виїзд. Але задоволений тим "шляхом", який дістався збірній України.

Яке майбутнє Петракова? Він уже мав 5 офіційних матчів, зараз додалося ще два. Сподіваємося, що ці сім фіналів подарують нам путівку до Катару», — заявив Павелко в інтерв’ю vZbirna.

Свій перший матч збірна України проведе на виїзді 24 березня проти Шотландії. У разі проходження у фінал вирішальна гра відбудеться 29 березня також на виїзді. Можливі суперники — збірні Австрії та Уельсу.

Інші шляхи склали Росія – Польща/Швеція – Чехія, а також Італія – Північна Македонія/Португалія – Туреччина. Вдома фінальні зустрічі зіграють переможці перших пар.

Раніше "Телеграф" повідомляв думку головного тренера збірної України Олександра Петракова щодо результатів жеребкування.