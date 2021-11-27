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Тренер збірної України запропонував французькому колезі пляшку горілки з перцем

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Володимир Лавський Володимир Лавський
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Тренер збірної України запропонував французькому колезі пляшку горілки з перцем Новина оновлена 27 листопада 2021, 13:52

Обіцянку треба виконувати.

Головному тренеру збірної України з футболу Олександру Петракову журналісти пригадали йому обіцянку передати французькому колезі Дідьє Дешаму пляшку алкоголю. Після перемоги України над Боснією (2:0) в останньому турі відбору Петраков подякував Франції за успіх у матчі з Фінляндією (2:0).

"Я говорив з президентом асоціації про це. Треба людям подякувати, написати. Я ж не куплю в супермаркеті пляшку французького вина, щоб Дешам посміявся. А раптом підробка потрапить. Можна горілку з перцем подарувати. Наш президент знає, як це робиться. Ми вже надіслали президентові Федерації футболу Франції листа, а також Дешаму, від мене. Сказали їм спасибі за порядність. Дідьє Дешам залишив дуже приємне враження при знайомстві", — заявив Петраков в інтерв’ю Sportarena.

У п’ятницю відбулося жеребкування раунду плей-офф відбору на ЧС-2022. Збірна України, яка була серед несіяних команд, здобула у суперники Шотландію. У паралельній зустрічі Уельс побореться проти Австрії. Гра із шотландцями відбудеться 24 березня наступного року.

Теги:
#Збірна Франції #Дідьє Дешам #Збірна України #Олександр Петраков
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