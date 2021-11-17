У збірній України повідомили про алкогольний подарунок тренеру французів за перемогу над фінами

Французи, напевно, не відмовляться від такого подарунка

Виконувач обов’язків головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков після перемоги над Боснією та Герцоговиною (2:0) у відборі на ЧС-2022 подякував французькому колегі Дідьє Дешаму. Французи вийшли основною на гру проти Фінляндії та обіграли суперника з рахунком 2:0, що допомогло Україні пробитися у плей-оф відбору.

"Чи немає бажання відправити Дешаму пляшку гарного вина? Можна, але я не знаю, як це робиться. Треба це питання обговорити з президентом УАФ Андрієм Павелком, він підкаже. Треба обов’язково відправити телеграму, подякувати людині за порядність. Чомусь у наш час про це слово всі забувають", — заявив Петраков в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Збірна України з 12 очками посіла друге місце у відбірковій групі та продовжить боротьбу за путівку на чемпіонат світу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє у національній команді.