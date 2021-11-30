Зірковий легіонер "Шахтаря" висловився про можливу кар’єру у збірній України

Бразильця до рідної збірної не викликають уже давно.

Тіті, півзахисник "Шахтаря", який невдало виступив у єврокубках, у розмові з журналістом Романом Бебехом на ютуб-каналі "Бомбардир" висловився щодо перспектив можливих матчів за збірну України.

"Чи думав, щоб стати українцем через ліміт на легіонерів? Так, це гарна ідея. Чи можу я себе уявити у формі збірної України? Вже були думки про це, але поки що рано говорити. Я в Україні швидко адаптувався, все добре тут "Я не думаю, що мені буде складно ухвалити рішення про зміну громадянства, але це не зараз", — зізнався Тете.

Водночас дівчина футболіста Тетяна виявила бажання, щоб Тете грав за збірну.

"Теоретично це було б круто. Ми вже з ним обговорювали цю тему. Звичайно, класно було б", — заявив Тетяна.

На даний момент у складі "Шахтаря" Марлос та Жуніор Мораєс мають російський паспорт та залучаються до виступів до збірної України.

Раніше відомий журналіст Дмитро Поворознюк висловився про провал українських грандів у єврокубках, наголосивши на важливості змін в українській Прем’єр-лізі. За словами блогера, важливо додати пункт до регламенту, який забороняє одному клубу масово віддавати в оренду своїх гравців до одного іншого клубу.