Укр

Звездный легионер "Шахтера" высказался о возможной карьере в сборной Украины

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
257
Тете Новость обновлена 30 ноября 2021, 13:30
Тете

Бразильца в родную сборную не вызывают уже давно.

Тете, полузащитник "Шахтера", неудачно выступившего в еврокубках, в беседе с журналистом Романом Бебехом на ютуб-канале "Бомбардир" высказался касательно перспектив возможных матчей за сборную Украины.

"Думал ли, чтобы стать украинцем из-за лимита на легионеров? Да, это хорошая идея. Могу ли я себя представить в форме сборной Украины? Уже были мысли об этом, но пока рано говорить. Я в Украине быстро адаптировался, все хорошо здесь. Я не думаю, что мне будет сложно принять решение о смене гражданства, но это не сейчас", — признался Тете.

В то же время девушка футболиста Татьяна выразила желания, чтобы Тете играл за сборную.

"Теоретически это было бы круто. Мы уже с ним обговаривали данную тему. Конечно, классно было бы", — заявил Татьяна.

На данный момент в составе "Шахтера" Марлос и Жуниор Мораес имеют российский паспорт и привлекаются к выступлениям в сборную Украины.

Ранее известный журналист Дмитрий Поворознюк высказался о провале украинских грандов в еврокубках, подчеркнув важность изменений в украинской Премьер-лиге. По словам блогера, важно будет добавить пункт в регламент, который запрещает одному клубу массово отдавать в аренду своих игроков в один другой клуб.

Теги:
#Сборная Украины #ФК Шахтер #УПЛ #Тете
"Тысячу Зеленского" можно будет получить через "Дию"
Украина
"Вовина тысяча": в Минэкономики рассказали, как получить деньги за вакцинацию от COVID-19
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Тысячу Зеленского" можно будет получить через "Дию"
"Вовина тысяча": в Минэкономики рассказали, как получить деньги за вакцинацию от COVID-19
Дата публикации
Категория
Законопроект 5600 - чем грозит его принятие
Налоги в Украине сильно вырастут: кто будет платить больше
Дата публикации
Категория
Нардеп Роман Соха уходит из фракции "Слуга народа"
Последняя капля: нардеп под аплодисменты покинул фракцию "Слуга народа" из-за нового заместителя Ермака
Дата публикации
Категория
Люди просят Зеленского не убивать малый бизнес
"Зеленский, встретимся на выборах": под Радой протестуют украинцы (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине - меняются карантинные нормы
Новые правила карантина: как будут жить регионы в "желтой зоне" по коронавирусу