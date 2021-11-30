Звездный легионер "Шахтера" высказался о возможной карьере в сборной Украины

Бразильца в родную сборную не вызывают уже давно.

Тете, полузащитник "Шахтера", неудачно выступившего в еврокубках, в беседе с журналистом Романом Бебехом на ютуб-канале "Бомбардир" высказался касательно перспектив возможных матчей за сборную Украины.

"Думал ли, чтобы стать украинцем из-за лимита на легионеров? Да, это хорошая идея. Могу ли я себя представить в форме сборной Украины? Уже были мысли об этом, но пока рано говорить. Я в Украине быстро адаптировался, все хорошо здесь. Я не думаю, что мне будет сложно принять решение о смене гражданства, но это не сейчас", — признался Тете.

В то же время девушка футболиста Татьяна выразила желания, чтобы Тете играл за сборную.

"Теоретически это было бы круто. Мы уже с ним обговаривали данную тему. Конечно, классно было бы", — заявил Татьяна.

На данный момент в составе "Шахтера" Марлос и Жуниор Мораес имеют российский паспорт и привлекаются к выступлениям в сборную Украины.

Ранее известный журналист Дмитрий Поворознюк высказался о провале украинских грандов в еврокубках, подчеркнув важность изменений в украинской Премьер-лиге. По словам блогера, важно будет добавить пункт в регламент, который запрещает одному клубу массово отдавать в аренду своих игроков в один другой клуб.