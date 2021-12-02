Колишній прес-аташе "Шахтаря" назвав причини провалу українських клубів у єврокубках

В усьому винні — рівень УПЛ.

Колишній прес-аташе донецького "Шахтаря" Руслан Мармазов, який зараз проживає в Росії та знаходиться в базі "Миротворця", назвав причини невдалого виступу українських клубів на міжнародній арені.

Руслан Мармазов у базі "Миротворця"

Цього сезону "Динамо" та "Шахтар" за тур до закінчення групового турніру Ліги чемпіонів зайняли останні місця та вилетіли з єврокубків, а "Зоря" не змогла пройти далі в Лізі конференцій. "Ворскла" та "Колос" зовсім не пройшли кваліфікацію.

"Справді, це не той результат, якого свого часу звикли українські вболівальники. Але якби лідери українського футболу показали щось виразне на євроарені — це було б дивно. Напевно, є сенс говорити не про те, що "Динамо" і "Шахтар" погано виступили у Лізі чемпіонів, а про те, що футбол в Україні загалом деградує.

"Динамо" взагалі дуже складно розраховувати, щоби щось показувати з таким складом. Якби там не було Мірчі Луческу, який з будь-якого контингенту хитрує створити щось виразне, то справи були б ще гіршими. До того ж, "Динамо" потрапив гурт, де ловити було рішуче нічого", — заявив Мармазов в інтерв’ю порталу FanDay.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли орієнтовно відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу.