Бывший пресс-атташе "Шахтера" назвал причины провала украинских клубов в еврокубках

Всему виной — уровень УПЛ.

Бывший пресс-атташе донецкого "Шахтера" Руслан Мармазов, который сейчас проживает в России и находится в базе "Миротворца", назвал причины неудачного выступления украинских клубов на международной арене.

Руслан Мармазов в базе "Миротворца"

В нынешнем сезоне "Динамо" и "Шахтер" за тур до окончания группового турнира Лиги чемпионов заняли последние места и вылетели из еврокубков, а "Заря" не смогла пройти далее в Лиге конференций. "Ворскла" и "Колос" вовсе не прошли квалификацию.

"Действительно, это не тот результат, к которому в свое время привыкли украинские болельщики. Но если бы лидеры украинского футбола показали что-то внятное на евроарене — это было бы удивительно. Наверное, есть смысл говорить не о том, что "Динамо" и "Шахтер" плохо выступили в Лиге чемпионов, а о том, что футбол в Украине в целом деградирует.

"Динамо" вообще очень сложно рассчитывать, чтобы что-то показывать с таким составом. Если бы там не было Мирчи Луческу, который из любого контингента исхитряется создать что-то внятное, то дела бы обстояли еще хуже. К тому же, "Динамо" попалась группа, где ловить было решительно нечего", — заявил Мармазов в интервью порталу FanDay.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда ориентировочно состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу.