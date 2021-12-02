Стало відомо, коли відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу

Чекаємо січня, там все вирішиться.

Жеребкування стадії 1/4 фіналу Кубка України з футболу відбудеться, швидше за все, у січні, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Таку умову висунула букмекерська компанія VBET, яка є титульним спонсором турніру. Хоча раніше у ЗМІ була інформація, що команди впізнають своїх суперників уже у п’ятницю, 3 грудня.

До чвертьфіналу Кубка України пройшли "Дніпро-1", "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Ворскла", "Львів", "Олександрія" та "Металіст", який виступає у Першій лізі.

Чинним володарем трофею є київське "Динамо". Нагадаємо, переможець Кубка України автоматично отримує путівку до Ліги Європи наступного сезону. Де відбудеться вирішальний матч турніру, поки що невідомо. Раніше було прийнято проводити фінал Кубка України у Києві у День міста, але останнім часом тенденція змінилася.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Металіст" вибив команду УПЛ на шляху до чвертьфіналу Кубка України. Харків’яни також лідирують у Першій лізі. Ознайомитись із підсумками сезону можна за посиланням.