Визначився останній чвертьфіналіст Кубка України-2022 з футболу (відео)

Вилетів останній представники Другої ліги в КУ.

У середу, 1 грудня, черкаський ЛНЗ у рамках матчу 1/8 фіналу Кубка України сезону 2021/22 "приймав" "Дніпро-1". Зустріч відбулася у Дніпрі на однойменній арені та завершилася з рахунком 0:2 на користь номінальних гостей.

Перемогу дніпрянам принесли точні постріли Олександра Піхальонка та Ігоря Когута. Цей успіх допоміг підопічним Ігора Йовічевіча пробитися до чвертьфіналу турніру.

Матчі цієї стадії відбудуться 2 березня 2022 року. Переможці вийдуть у півфінали, що відбудуться 20 квітня. Фінал заплановано на 11 травня. Про дату жеребкування чвертьфінальної стадії буде повідомлено пізніше.

Зазначимо, більшість матчів 1/8 фіналу КУ пройшли у жовтні, а гра "Дніпра-1" з черкащанами була перенесена через спалах коронавірусу в ЛНЗ. До речі, це був останній представник Другої ліги у поточному розіграші турніру. Додамо, що з 8 учасників 1/4 фіналу сім команд представляють УПЛ, і лише "Металіст" грає у Першій лізі.

Список учасників 1/4 фіналу:

"Олександрія",

"Ворскла" (Полтава),

"Динамо Київ),

"Шахтар" (Донецьк),

"Львів",

"Зоря" (Луганськ),

"Металіст (Харків),

"Дніпро-1".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Металіст" вибив команду УПЛ на шляху до чвертьфіналу Кубка України.