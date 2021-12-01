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Визначився останній чвертьфіналіст Кубка України-2022 з футболу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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ЛНЗ — "Дніпро-1" Новина оновлена 01 грудня 2021, 21:22
ЛНЗ — "Дніпро-1"

Вилетів останній представники Другої ліги в КУ.

У середу, 1 грудня, черкаський ЛНЗ у рамках матчу 1/8 фіналу Кубка України сезону 2021/22 "приймав" "Дніпро-1". Зустріч відбулася у Дніпрі на однойменній арені та завершилася з рахунком 0:2 на користь номінальних гостей.

Перемогу дніпрянам принесли точні постріли Олександра Піхальонка та Ігоря Когута. Цей успіх допоміг підопічним Ігора Йовічевіча пробитися до чвертьфіналу турніру.

Матчі цієї стадії відбудуться 2 березня 2022 року. Переможці вийдуть у півфінали, що відбудуться 20 квітня. Фінал заплановано на 11 травня. Про дату жеребкування чвертьфінальної стадії буде повідомлено пізніше.

Зазначимо, більшість матчів 1/8 фіналу КУ пройшли у жовтні, а гра "Дніпра-1" з черкащанами була перенесена через спалах коронавірусу в ЛНЗ. До речі, це був останній представник Другої ліги у поточному розіграші турніру. Додамо, що з 8 учасників 1/4 фіналу сім команд представляють УПЛ, і лише "Металіст" грає у Першій лізі.

Список учасників 1/4 фіналу:

  • "Олександрія",
  • "Ворскла" (Полтава),
  • "Динамо Київ),
  • "Шахтар" (Донецьк),
  • "Львів",
  • "Зоря" (Луганськ),
  • "Металіст (Харків),
  • "Дніпро-1".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Металіст" вибив команду УПЛ на шляху до чвертьфіналу Кубка України.

Теги:
#Футбол #Кубок України #ФК Дніпро-1
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