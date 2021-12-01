Визначився останній чвертьфіналіст Кубка України-2022 з футболу (відео)
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Вилетів останній представники Другої ліги в КУ.
У середу, 1 грудня, черкаський ЛНЗ у рамках матчу 1/8 фіналу Кубка України сезону 2021/22 "приймав" "Дніпро-1". Зустріч відбулася у Дніпрі на однойменній арені та завершилася з рахунком 0:2 на користь номінальних гостей.
Перемогу дніпрянам принесли точні постріли Олександра Піхальонка та Ігоря Когута. Цей успіх допоміг підопічним Ігора Йовічевіча пробитися до чвертьфіналу турніру.
Матчі цієї стадії відбудуться 2 березня 2022 року. Переможці вийдуть у півфінали, що відбудуться 20 квітня. Фінал заплановано на 11 травня. Про дату жеребкування чвертьфінальної стадії буде повідомлено пізніше.
Зазначимо, більшість матчів 1/8 фіналу КУ пройшли у жовтні, а гра "Дніпра-1" з черкащанами була перенесена через спалах коронавірусу в ЛНЗ. До речі, це був останній представник Другої ліги у поточному розіграші турніру. Додамо, що з 8 учасників 1/4 фіналу сім команд представляють УПЛ, і лише "Металіст" грає у Першій лізі.
Список учасників 1/4 фіналу:
- "Олександрія",
- "Ворскла" (Полтава),
- "Динамо Київ),
- "Шахтар" (Донецьк),
- "Львів",
- "Зоря" (Луганськ),
- "Металіст (Харків),
- "Дніпро-1".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Металіст" вибив команду УПЛ на шляху до чвертьфіналу Кубка України.
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