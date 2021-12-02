Прогноз матчу "МЮ" – "Арсенал": все ще дербі

Хазяї виглядають фаворитом.

Поки чемпіонати різних країн готуються до зимової паузи, в англійській Прем’єр-лізі змагання йдуть повним ходом. І подивитися цікавий матч можна навіть посеред тижня. Зокрема, 2 грудня відбудеться гра "Манчестер Юнайтед" — "Арсенал" (початок о 22:15).

На жаль, зараз ці команди не претендують на чемпіонство, але їхні матчі все ще мають статус дербі, і не дарма. Тим більше, що турнірні очки їм все одно не завадять. Арсенал ділить четвертий рядок із "Вест Хемом", поступаючись команді Андрія Ярмоленка за різницею м’ячів. "Манчестер Юнайтед" загалом восьмий. При цьому напередодні у команді змінився тренер. Замість Сульшера тренерський місток очолив німець Ральф Рангнік. Щоправда, керуватиме командою Майкл Каррік, поки новий головний тренер не отримає робочої візи. Більше того, його призначили лише до кінця сезону. За цей час він повинен показати, чи здатний впоратися із роллю кризового менеджера.

Взагалі "Манчестер Юнайтед" давно не може виграти у "Арсеналу", в останніх п’яти матчах було три перемоги канонірів та дві нічиї. Поки що аналітики Parimatch дають 47% на перемогу господарів і 27% на те, що виграють гості (нічия оцінюється у 26%).

"Манчестер Юнайтед" справді виглядає більш перспективним. Так, команда не змогла зачепитися за боротьбу за чемпіонство, але суттєво посилила склад, і багато хто вважає, що згодом результат прийде. Криза "Арсеналу" триває довше. Також не на користь "канонірів" каже статистика цього сезону у матчах з іншими грандами: "Челсі" (0:2), "Манчестер Сіті" (0:5), "Ліверпуль" (0:4). До того ж гра пройде в Манчестері, і цей фактор має зіграти на користь "червоних дияволів".

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