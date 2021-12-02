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Гвардіола побив "вічний" рекорд Моурінью

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Хосеп Гвардіола Новина оновлена 02 грудня 2021, 09:58
Хосеп Гвардіола

Іспанець найшвидше здобув 150 перемог в АПЛ.

"Манчестер Сіті", де грає українець Олександр Зінченко, у матчі 14-го туру АПЛ на виїзді здобув перемогу над "Астон Віллою" (2:1).

Для головного тренера "городян" Хосепа Гвардіоли це була 150-та перемога в іграх чемпіонату Англії. При цьому іспанський фахівець її здобув у 204 матчі для себе.

Такий результат дозволив Гвардіолі стати рекордсменом за кількістю перемог, витративши на це мінімум спроб. Раніше рекордсменом був португальський тренер Жозе Моурінью, котрому для 150 перемог знадобилося 220 матчів.

Сер Алекс Фергюсон, який керував "Манчестер Юнайтед", свою 150-ю вікторію відсвяткував у 247 матчі.

На даний момент "Манчестер Сіті" посідає друге місце у чемпіонаті Англії, відстаючи на одне очко від "Челсі".

Як раніше повідомляв "Телеграф", у мережі з’явилося яскраве відео, як Хосеп Гвардіола відривався на вечірці. На відео 50-річний Пеп тримає в роті сигару та співає популярну пісню Don’t Look Back in Anger гурту Oasis.

Теги:
#ФК Манчестер Сіті #Жозе Моуріньйо #АПЛ #Хосеп Гвардіола
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