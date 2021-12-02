Укр

Гвардиола побил "вечный" рекорд Моуринью

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Хосеп Гвардиола Новость обновлена 02 декабря 2021, 09:58
Хосеп Гвардиола

Испанец быстрее всех одержал 150 побед в АПЛ.

"Манчестер Сити", где играет украинец Александр Зинченко, в матче 14-го тура АПЛ на выезде одержал победу над "Астон Виллой" (2:1).

Для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы это была 150-я победа в играх чемпионата Англии. При этом испанский специалист ее добыл в 204 матче для себя.

Такой результат позволил Гвардиоле стать рекордсменом по числу 150 побед, потратив на это минимум попыток. Ранее рекордсменом был португальский тренер Жозе Моуринью, которому для 150 побед понадобилось 220 матчей.

Сэр Алекс Фергюсон, который руководил "Манчестер Юнайтед", свою 150-ю викторию отпраздновал в 247 матче.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает второе место в чемпионате Англии, отставая на одно очко от "Челси".

Как ранее сообщал "Телеграф", в сети появилось яркое видео, как Хосеп Гвардиола отрывался на вечернике. На видео 50-летний Пеп держит во рту сигару и поет популярную песню Don’t Look Back in Anger группы Oasis.

Теги:
#ФК Манчестер Сити #Жозе Моуринью #АПЛ #Хосеп Гвардиола
Юрий Сапронов
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