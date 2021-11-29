Рятувати "Манчестер Юнайтед" довірили колишньому співробітнику російського клубу

Гучне тренерське призначення у Англії.

Німецький фахівець Ральф Рангнік найближчим часом офіційно очолить "Манчестер Юнайтед", який нещодавно обіграв "Вільярреал" (0:2) у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців на офіційному сайті клубу.

За інформацією джерела, німець зараз оформлює всі необхідні документи для роботи в Англії, після чого приєднається до команди до кінця сезону. Очікується, що Рангнік стабілізує ситуацію в клубі, а потім продовжить працювати у стані "Червоних Дияволів" на посаді консультанта. До приходу Ральфа в клуб тренуватиме МЮ Майкл Керрік, який тимчасово очолив команду після відходу норвежця Уле Гуннара Сульшера.

Додамо, що для роботи в Манчестері німець відмовився від посади керівника зі спорту та розвитку у московському "Локомотиві", в якому він працював з лютого 2021 року. До речі, МЮ подякував російському клубу за співпрацю у переході Рангніка до МЮ.

Нагадаємо, Рангнік прославився завдяки своїй роботі у німецькому футболі. Він очолював такі команди як "Штутгарт", "Шальке", "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг" та інші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідер "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду незабаром стане батьком близнюків.