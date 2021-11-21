"Манчестер Юнайтед" дорого обійдеться звільнення Сульшера

Норвезький фахівець покинув клуб.

"Манчестер Юнайтер" оголосив про тренерську відставку Уле Гуннара Сульшера.

Про це йдеться на офіційному сайті "Червоних Дияволів".

Повідомляється, що тренер і клуб достроково розірвали угоду, яка була розрахована до 2024 року. Причиною звільнення норвежця стали незадовільні результати команди.

"Уле завжди буде легендою "Манчестер Юнайтед", і ми з жалем прийняли це важке рішення. Хоча останні кілька тижнів були такими, що розчаровують, вони не повинні затуляти всю роботу, яку він проробив за останні три роки, щоб відновити основи для довгострокового успіху", — говорить повідомлення від пресслужби клубу.

Зазначимо, керувати командою поки буде Майкл Каррік, який до цього був асистентом Сульшера.

За інформацією thetimes, Сульшер за дострокове розірвання контракту отримає від клубу річний оклад у розмірі 7,5 млн фунтів (близько 268 млн грн).

Додамо, що МЮ у своєму останньому матчі програв на виїзді "Вотфорду" (4:1). Манкуніанці з 17 очками йдуть на 7-му місці в турнірній таблиці АПЛ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гравець МЮ Кріштіану Роналду оголосив, що знову стане батьком.