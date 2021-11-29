Спасать "Манчестер Юнайтед" доверили бывшему сотруднику российского клуба

Громкое тренерское назначение в Англии.

Немецкий специалист Ральф Рангник в ближайшее время официально возглавит "Манчестер Юнайтед", который недавно обыграл "Вильярреал" (0:2) в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев на официальном сайте клуба.

По информации источника, немец сейчас оформляет все необходимые документы для работы в Англии, после чего присоединится к команде до конца сезона. Ожидается, что Рангник стабилизирует ситуацию в клубе, а затем продолжит работать в стане "Красных Дьяволов" на должности консультанта. До прихода Ральфа в клуб тренировать МЮ будет Майкл Кэррик, который временно возглавил команду после ухода норвежца Уле Гуннара Сульшера.

Добавим, что для работы в Манчестере немец отказался от должности руководителя по спорту и развитию в московском "Локомотиве", в котором он работал с февраля 2021 года. К слову, МЮ поблагодарил российский клуб за сотрудничество в переходе Рангника в МЮ.

Напомним, Рангник прославился благодаря своей работе в немецком футболе. Он возглавлял такие команды как "Штутгарт", "Шальке", "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг" и другие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вскоре станет отцом близнецов.