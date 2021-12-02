Гравець "Шахтар" розкритикував суперників донецького клубу у чемпіонаті України

На думку Корнієнка, команди навмисне закриваються біля своїх воріт.

Захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко в інтерв’ю прес-службі УПЛ висловив свою думку, чому у чемпіонаті України так мало видовищних матчів.

"Ми розуміємо, що на "Шахтар" всі налаштовуються по-особливому, хочуть проявити себе. Намагаючись досягти позитивного результату, багато хто закривається біля своїх воріт. Безумовно, це нас дуже дратує. Грати в подібний футбол нам нецікаво, це викликає певні складнощі." Мені здається, якби суперники спочатку хотіли грати у футбол, починали пресингувати, то й глядачам було б веселіше стежити", — вважає Корнієнко.

Після 16 турів УПЛ "Динамо" та "Шахтар" лідирують у чемпіонаті, набравши по 41 очку. Київський клуб на даний момент знаходиться вище завдяки найкращій різниці забитих та пропущених м’ячів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній прес-аташе "Шахтаря" назвав причини провалу українських клубів у єврокубках. Цього сезону "Динамо" та "Шахтар" за тур до закінчення групового турніру Ліги чемпіонів зайняли останні місця та вилетіли з єврокубків, а "Зоря" не змогла пройти далі в Лізі конференцій. "Ворскла" та "Колос" зовсім не пройшли кваліфікацію.