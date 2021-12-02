Игрок "Шахтер" раскритиковал соперников донецкого клуба в чемпионате Украины

По мнению Корниенко, команды нарочно закрываются у своих ворот.

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко в интервью пресс-службе УПЛ высказал свое мнение, почему в чемпионате Украины так мало зрелищных матчей.

"Мы понимаем, что на "Шахтер" все настраиваются по-особому, хотят проявить себя. Пытаясь добиться положительного результата, многие закрываются у своих ворот. Безусловно, это нас очень сильно раздражает. Играть в подобный футбол нам неинтересно, это вызывает определенные сложности. Мне кажется, если бы соперники изначально хотели играть в футбол, начинали прессинговать, то и зрителям было бы веселее следить", — считает Корниенко.

После 16 туров УПЛ "Динамо" и "Шахтер" лидируют в чемпионате, набрав по 41 очку. Киевский клуб на данный момент находится выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший пресс-атташе "Шахтера" назвал причины провала украинских клубов в еврокубках. В нынешнем сезоне "Динамо" и "Шахтер" за тур до окончания группового турнира Лиги чемпионов заняли последние места и вылетели из еврокубков, а "Заря" не смогла пройти далее в Лиге конференций. "Ворскла" и "Колос" вовсе не прошли квалификацию.